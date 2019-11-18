شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعادل مع جزر القمر.. «البدري» يعد الجماهير المصرية بالتأهل إلى أمم أفريقيا 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد حسام البدري المدير الفني للمتخب الوطني الأول الجماهير المصرية، بالتأهل إلى أمم أفريقيا 2021، على الرغم من التعادل في المباراة الثانية على التوالي أمام جزر القمر سلبيًا بالجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.
وأوضح البدري، أن منتخب مصر يمر بمرحلة انتقالية فضلًا عن الأزمات التي تواجه الفريق من إصابات وغياب بعض اللاعبين المؤثرين.
وقال البدري في تصريحات صحفية عقب اللقاء: «نعاني من أزمات عديدة، ولكننا نقدم أداءً جيدًا بالنسبة للمشاكل التي تواجهنا، خاصةً أن منتخبنا يمر بمرحلة انتقالية».
وأضاف: «أبزر الأزمات تكمن في غياب اللاعبين وإصابة آخرين وبالطبع غياب صلاح، البعض يهاجمني دون وعي دون النظر إلى الأزمات التي تحيط بنا».
اختتم: «رغم البداية الضعيفة، لكني أعدكم بأننا سنكون أحد المنتخبات المتأهلة إلى أمم إفريقيا 2021 في ختام المشوار».
منتخب مصر بعد التعادل مع جزر القمر رفع رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني فيما تصدر منتخب جزر القمر المجموعة برصيد 4 نقاط.
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