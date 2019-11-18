شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يهاجم المنتخب بعد التعادل مع جزر القمر: اعتمدوا على «الأولمبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة من الإستياء الشديد انتابت وائل جمعة، قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عقب تعادل المنتخب الأول سلبيًا أمام جزر القمر في ثاني جولات تصفيات أمم أفريقيا 2021 اليوم على ستاد «دي موروني».

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وأكد «جمعة» في تصريحات تليفزيونية له عقب انتهاء اللقاء: «المنتخب الأوليمبي بالنسبة لي هو الأساس الآن للكرة المصرية ويجب الاعتماد عليه، وإضافة بعض العناصر من الفريق الأول ليكون هو قوام المنتخب الوطني».

وسقط المنتخب المصري في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي أمام جزر القمر، بعدما تعادل أمام كينيا في الإسكندرية.

وواصل منتخب جزر القمر تصدره للمجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل المنتخب الوطني المركز الثاني مؤقتًا برصيد نقطتين.