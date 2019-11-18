شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني يعود بتعادل مخيب للآمال أمام جزر القمر في تصيفات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع مُضيفه جزر القمر بدون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم، في ثاني جولات التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

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وبدأ البدري المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أيمن أشرف – محمود علاء – أحمد حجازي – محمد هاني، خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية، خط الوسط الهجومي: أحمد سيد «زيزو» – محمد مجدي «أفشة» – محمود حسن «تريزيجيه»، خط الهجوم: محمود عبدالمنعم «كهربا».

واستمر لاعبو المنتخب الوطني على سوء الأداء ولم يعوضوا الإخفاق بالتعادل أيضا أمام المنتخب الكيني في القاهرة في أولى الجولات.

بينما استمر منتخب جزر القمر على قمة المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على توجو في أولى الجولات والتعادل مع مصر اليوم.