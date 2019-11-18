شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تقتحم أرض الملعب عقب تعادل مصر وجزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتحمت جماهير جزر القمر أرض الملعب عقب نهاية لقاء منتخبي مصر وجزر القمر، الاثنين، وبعد ذلك عادت الجماهير إلى المدرجات، وانتهى لقاء الفريقين بالتعادل السلبي بينهما وذلك في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

وبهذه النتيجة حافظ جزر القمر على تصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين فى المركز الثانى مؤقتا منتظرا نتيجة كينيا وتوجو فى السادسة مساء اليوم بنفس المجموعة.