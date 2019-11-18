شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو يعترف بخطأه وينوي الاعتذار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 عبر رونالدو عن غضبه من قرار مدربه ماوريسيو ساري، الذي استبدله في مباراتين متتاليتين، ليخرج الدون غاضبًا إلى غرفة خلع الملابس مباشرة خلال مباراة ميلان وليس إلى مقاعد البدلاء.

وذكرت شبكة "سبورت ميدياست" ان رونالدو ينوري إحضار جميع زملاءه بالفريق في تورينو علي عشاء للاعتذار لهم جميعا والاعتراف بخطأه والاعتذار للمدرب الايطالي ساري علي هامش ما بدر منه اثناء تبديله . ويستعد فريق يوفنتوس لاستئناف التدريبات يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة أتالانتا السبت المقبل، بمنافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يعترف بخطأه وينوي الاعتذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.