الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020: تشكيل ايطاليا في مواجهة أرمينيا .

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

يستضيف المنتخب الإيطالي نظيره الأرمني علي أرضية ملعب رينزو باربيرا بمدينة باليرمو الإيطالية ,ضمن ختام مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة الي يورو 2020. السيد روبرتو مانشيني مدرب ايطاليا يهدف إلي استمرار الانتصارات والوصول الي النقطة الكاملة بمجموعته رغم ضمان تأهل الطليان الي يورو 2020 قبل انتهاء التصفيات بجولتين.



يدخل المنتخب الإيطالي بتشكيلة مغيرة عن التي شاركت في مباراة الجولة التاسعة أمام البوسنة التي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح ايطاليا . ابرز التغييرات في تشكيلة ايطاليا أمام أرمينيا

سيريغو في الحراسة بدلاً من دونا روما وكاستروفيلي يستمر بدلا من باريلا وتونالي مستمر محل المصاب ماركو فيراتي وكييزا يحل بدلاً عن انسيني .

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اليكم التشكيل الرسمي للمنتخب الإيطالي امام أرمينيا. حراسة المرمي : سيريغو

خط الدفاع: بيراجي_ بونوتشي_ رومانيولي _ دي لورنزو .

خط الوسط : كاستروفيلي_ جورجينيو_ تونالي.

خط الهجوم : كييزا _ ايموبيلي_ زانيولو.

الجدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي ضمن التأهل مسبقاً الي يورو ٢٠٢٠ ، باحتلاله صدارة جدول الترتيب في مجموعته برصيد ٢٧ نقطة بينما يحتل المنتخب الارمني المنتخب الرابع برصيد ١٠ نقاط .