نتيجة مباراة مصر وجزر القمر فى التصفيات الأفريقية...

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جدة - عمرو شويل نتيجة مباراة مصر وجزر القمر فى التصفييات الافريقية



نتيجة مباراة مصر وجزر القمر فى التصفييات الافريقية ..حسم التعادل السلبي نتيجة مبارة مصر وجزر القمر فى ثانى جولات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي تحتضنها الكاميرون.

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر فى التصفييات الافريقية



وصعد منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى المركز الثاني مؤقتاً برصيد نقطتين بعدما انتزع تعادلا سلبيا من منتخب جزر القمر على ارضه في المجموعة السابعة ضمن مواجهات الجولة الثانية قبل ساعة من انطلاق مواجهة كينيا وتوجو.

جزر القمر فى الصدارة



وأحتل جزر القمر صدارة ترتيب المجموعة المؤقتة برصيد 4 نقاط ويقع منتخب مصر في المركز الثاني بنقطتين وكينيا في الثالث بنقطة واحدة وتوجو في ذيل الترتيب بلا نقاط.

واحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع مروا دون أى خطورة على المرمى بعدما اكتفى الفريقين بالتعادل السلبي.

وظهر منتخب مصر بأداء باهت وغير مقنع للجميع بقيادة حسام البدري الفنية حيث ارتضى المدرب الوطنى بتأمين دفاعاته ولم يقوم بالضغط على الخصم لخطف الفوز على أرضه.

3 تبديلات لمنتخب مصر



وأجرى حسام البدري 3 تبديلات بنزول عبد الله جمعة بدلا من كهربا، فى الدقيقة الاخيرة ومن قبلها لعب مروان حمدى بديلا لزميله أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 75، واضطر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر لاجراء اول استبدال فى المباراة بدخول حسين الشحات جناح مصر الطائر بدلا من محمد مجدى افقشة.

4 انذارت للاعبو المنتخب الوطنى

كما تحصل 4 لاعبين من مصر على البطاقة الصفراء اخرها عمرو السولية قائد الفريق فى الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للاعتارض على الحكم ومن قبلها حسين الشحات حصد الإنذار الثالث في الدقيقة 82 لتعمده تعطيل لاعب وسط جزر القمر ، كما حصل أيمن اشرف على انذار ثانى فى الدقيقة 28 من المباراة بعدما اعترض لاعب جزر القمر فى منتصف الملعب،بعدما حصد كهربا البطاقة الصفراء الاول فى الدقيقة 10.

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وتوقفت مواجهة منتخب مصر الاول ونظيره جزر القمر فى المباراة المقامة بينهما على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي تحتضنها الكاميرون بعد مرورو 75 دقيقة قبل ربع ساعة من النهاية لتناول مياه الشرب العصائر للتغلب على ارتفاع الرطوبة .

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون أهداف فى مواجهة منتخب مصر الاول ونظيره جزر القمر فى المباراة المقامة بينهما على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي تحتضنها الكاميرون

هدف كهربا المهدرة

وحرمت العارضة منتخب مصر من احراز الهداف الاول للمهاجم محمود كهربا الذى سدد الكرة التى وصلته من زميله تريزيجيه بقوة فتخطت الحارس ومنعتها العارضة من دخول المرمي، وعاد لاعب استون فيلا محمود حسن ليضيع ضربة حرة غير مباشرة فى ضربة جزاء الخصم.

وأوقف حكم مباراة مصر وجزر القمر المباراة فى الدقيقة 30 لتناول المياه والعصائر بسبب ارتفاع الرطوبة اتلى تصل إلى 75% .

وبدأت مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام البدري الهامة ضد نظيره منتخب جزر القُمر فى تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين 18-11-2019 على استاد " دي موروني" في عاصمة جزر القُمر .

تشكيل منتخب مصر

واختار حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر تشكيل المنتخب الوطنى الذى سيواجه به نظيره منتخب جزر القمر فى ثانى مواجهات التصفييات المؤهلة لكاس الامم الافريقية الكاميرون 2021.

وضم تشكيل المنتخب الوطنى كل من :محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى الدفاع : محمد هانى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف، أما الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما أفشة وتريزيجيه وأحمد زيزو فى خط الوسط. ويقود الهجوم كهربا.

تشكيل منتخب جزر القمر



فيما دخل منتخب جزر القمر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، علي أحمد في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: نجيم عبده، قاسم مداهوما، شاكر الحظير، عبد الله علي محمد، وفي خط الوسط: فؤاد بشيرو، يوسف مشنجاما، فايز سليمان، بكاري سيد، وفي خط الهجوم: الفاردو بن محمد، إبوروا نور الدين.

حضور رئيس جزر القمر



وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير حيث احتشد الالاف من المواطنين وعلى رأسهم غزالى عثمانى، رئيس جمهورية جزر القمر، الذى حرص على حضور مباراة منتخب بلاده أمام منتخب مصر، التى انطلقت منذ قليل فى العاصمة مورونى فى الجولة الثانية بتصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.