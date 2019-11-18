شكرا لقرائتكم حسام البدرى عن التعادل أمام جزر القمر: نمر بمرحلة إعادة بناء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال البدرى فى المؤتمر الصحفى عقب اللقاء، إن منتخب مصر يمر بمرحلة إعادة بناء عقب بطولة أمم افريقيا الأخيرة والخروج من دور الـ16 على أرضنا أمام جنوب افريقيا.
تابع أنه على ثقة كبيرة فى أن القادم لمنتخب مصر سيكون أفضل، من خلال إستعادة القوة الضاربة مثل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذى غاب بسبب الإصابة وغيره من اللاعبين المصابين أيضا.
أضاف أنه يتبقى للمنتخب 4 مباريات رسمية فى التصفيات، وإن شاء الله سيكون منتخب مصر أحد المتأهلين لبطولة أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.
وأردف" هناك من يهاجمني دون أدنى وعي منه ويتحدثون كأن جميع الأمور تم توفيرها للمنتخب ولا توجد أي مشكلات لكن هذا خاطىء، ولم أتحدث عن هذه المبررات من قبل حتى لا أختلق أعذار للاعبين المتواجدين معى.
وأوضح، أن توقف الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة أثر بالسلب على أداء المنتخب المصري، بالإضافة لمشكلة عدم تواجد لاعبي فريق بيراميدز، مشددا على ثقته فى تأهل المنتخب لأمم افريقيا.
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