شكرا لقرائتكم ميشيل يصلح أخطاء حراس الأهلى.. وديانج خارج الخدمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام يانكون ميشيل مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الكرات العرضية في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفني خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد.

ودخل في المران شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان ورمضان مصطفى.

بينما اكتفى حمزة حسين الحارس الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين بتنفيذ برنامج تأهيلي.

ويخوض الأهلي تجربة ودية غدا أمام فريق الاتصالات ضمن استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد التوقف التي تشهد الكثير من التحديات محليا وإفريقيا.

Advertisements

فيما واصل أليو ديانج لاعب الفريق تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له بهدف تجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

وأدى ديانج جلسة علاج طبيعي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش استعدادا لمواجهتي الجونة في الدوري والنجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان ديانج قد اجرى أشعة بعد شعوره بإجهاد في العضلة الضامة عقب مشاركته مع منتخب مالي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا في مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020