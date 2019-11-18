شكرا لقرائتكم جزر القمر ضد مصر .. ترتيب مجموعة الفراعنة بعد السقوط الثانى "إنفو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجاء ترتيب المجموعة عقب أول مباراة فى الجولة الثانية بصدارة جزر القمر لها بـ4 نقاط ثم منتخب مصر برصيد نقطتين وكينيا نقطة وحيدة وفى مؤخرة المجموعة منتخب توجو بدون رصيد من النقاط، ومن المنتظر أن يخوض منتخب كينيا مباراته أمام توجو فى السادسة مساءًا والتى سيتعدل ترتيب المجموعة وفقًا لنتيجتها.

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وكان منتخب مصر تعادل مع كينيا بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما بإستاد "برج العرب" فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 فيما فاز منتخب جزر القمر على توجو فى نفس الجولة بهدف نظيف.