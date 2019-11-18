شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعدل مواعيد مباراتين من الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديلا على مواعيد مباراتين من مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر. وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الشرقية بالزقازيق مع الألومنيوم في الثانية إلا ربع باستاد الزقايق الجمعة 22 نوفمبر الحالي بدلا من يوم السبت 23 نوفمبر. كما قرر إقامة مباراة الجزيرة بمطروح مع السنبلاوين في الثانية إلا ربع بالمدينة الشبابية بأبو قير يوم الخميس 21 نوفمبر بدلا من الأربعاء 20 نوفمبر.

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