شكرا لقرائتكم جزر القمر ضد مصر .. التعادل السلبي مستمر قبل ربع ساعة من النهاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطر التعادل السلبي على مجريات مواجهة منتخب مصر الاول ونظيره جزر القمر فى المباراة المقامة بينهما على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي تحتضنها الكاميرون بعد مرورو 75 دقيقة قبل ربع ساعة من النهاية .

أصيب أحمد حجازى فى الدقيقة 71 اثر سقوطه على الارض، ثم أجرى منتخب جزر القمر التبديل الاول فى الدقيقة 37 بنزول يوسف محمد بدلا من نور الدين ابراهيم فى وسط ملعب منتخب جزر القمر

وأنقذ محمد الشناوى حارس مرمرى منتخب مصر هدف مؤكد لمنتخب جزر القمر بعدما تصدي لكرة المهاجم إثر مروه من محمو علاء مدافع الفراعنة وسدهها مباشرة تجاه المرمي الا ان الشناوى أبعدها عن عرينه فى الدقيقة 67.

أهدر محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر ونادى استون فيلا الانجليزيى انفراد تام واضاع هدف بعد تمريرة سحرية من حسين الشحات تخطى بها المدافع ثم سددها بهدوء لتتهادى بمحازاة عارضة حارس مرمى جزر القمر

وفى الدقيقة 61 احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة على قوس منطقة الجزاء من الناحية اليمنى بعد سقوط محمد هانى على الأرض أطاح بها سليمانى فوق عارضة محمد الشناوى

سيطر التعادل السلبي على مواجهة منتخب مصر الاول ونظيره جزر القمر فى المباراة المقامة بينهما على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي تحتضنها الكاميرون بعد مرورو أول ساعة من مجريات المواجهة .

وبدأت أحداث الشوط الثاني بتديل لمنتخب مصر وانذار لجزر القمر، ثم شن اصحاب الأرض منتخب جزر القمر هجوما نارياً على الفراعنة في الدقائق الأولى من بداية الشوط الثاني للمباراة.

واضطر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر لاجراء اول استبدال فى المباراة بدخول حسين الشحات جناح مصر الطائر بدلا من محمد مجدى افقشة.

انذراين لجزر القمر



وحصل فؤاد بشيرو لاعب وسط جزر القمر على انذار لشد أيمن اشرف من التيشيرت فى الدقيقة 49 وعبدها حصل نجيب عبدو على انذار للتمثيل بعد ما سقط فى منطقة الجزاء اثر كرة مشتركة مع محمود علاء علاء الذى اخرجها فى الدقيقة 55 ليحصل على الانذار .

شوط أول سلبي



وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون أهداف فى مواجهة منتخب مصر الاول ونظيره جزر القمر فى المباراة المقامة بينهما على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي تحتضنها الكاميرون

هدف كهربا المهدرةوحرمت العارضة منتخب مصر من احراز الهداف الاول للمهاجم محمود كهربا الذى سدد الكرة التى وصلته من زميله تريزيجيه بقوة فتخطت الحارس ومنعتها العارضة من دخول المرمي، وعاد لاعب استون فيلا محمود حسن ليضيع ضربة حرة غير مباشرة فى ضربة جزاء الخصم.

وفى الدقيقة 13 أضاع صانع ألعاب المنتخب محمد مجدى افقشة كرة قريبة من مرمي جزر القمر حيث أطاحها برأسه فوق العارضة.

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انذراين لكهربا وايمن اشرف



وحصل أيمن اشرف على انذار ثانى فى الدقيقة 28 من المباراة بعدما اعترض لاعب جزر القمر فى منتصف الملعب،بعدما حصد كهربا البطاقة الصفراء الاول فى الدقيقة 10.

وفى الدقيقة 30 احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء ناحية الضربة الركنية وأطاح بها لاعب الوسط يوسف متشجناما خارج الملعب.

وبدأ منتخب جزر القمر فى السيطرة على منتصف الملعب من خلال الربع ساعة الثانية حيث أخطا امدافع أحمد حجازى فى كرة فى الدقيقة 17 ليتصدي لها محمد الشناوى وأمسك الكرة على مرتين .

أوقف حكم مباراة مصر وجزر القمر المباراة فى الدقيقة 30 لتناول المياه والعصائر بسبب ارتفاع الرطوبة اتلى تصل إلى 75% .

وفى الدقيقة 37 شن لاعبو جزر القمر هجمة خطيرة على مرمى منتخب مصر ولكن وضعها فايز سليمان بجانب عارضة الشناوى .

وبعدها بدقيقتين أضاع الفريدو كرة أخرى سددها خارج المعلب بعيدة عن مرمى منتخب مصر وسط ضغط منتخب مصر ولكن بقطع الكرة تتشكل خطورة على مرمانا.

وعاد محمد مجدى قفشة صانع الالعاب ليهدي كرة فى ايدي علي أحمد حارس المرمى فى الدقيقة 42 قريبة من الضربة الركنية وبعدها بدقيقة واحدة يطيح كهربا بالكرة تجاه الناحية اليمنى الخالية تماما.

وفى الدقيقة الاخيرة احتسب الحكم كرة ثابتة من منتصف الملعب أطاح بها مهاجم جزر القمر فى حائط الصد المصري، ثم احتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع مروا دون أدنى خطورة فى منتصف الملعب .

وبدأت مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام البدري الهامة ضد نظيره منتخب جزر القُمر فى تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين 18-11-2019 على استاد " دي موروني" في عاصمة جزر القُمر .

تشكيل منتخب مصر

واختار حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر تشكيل المنتخب الوطنى الذى سيواجه به نظيره منتخب جزر القمر فى ثانى مواجهات التصفييات المؤهلة لكاس الامم الافريقية الكاميرون 2021.

وضم تشكيل المنتخب الوطنى كل من :محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى الدفاع : محمد هانى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف، أما الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما أفشة وتريزيجيه وأحمد زيزو فى خط الوسط. ويقود الهجوم كهربا.

تشكيل منتخب جزر القمر





فيما دخل منتخب جزر القمر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، علي أحمد في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: نجيم عبده، قاسم مداهوما، شاكر الحظير، عبد الله علي محمد، وفي خط الوسط: فؤاد بشيرو، يوسف مشنجاما، فايز سليمان، بكاري سيد، وفي خط الهجوم: الفاردو بن محمد، إبوروا نور الدين.

حضور رئيس جزر القمر





وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير حيث احتشد الالاف من المواطنين وعلى رأسهم غزالى عثمانى، رئيس جمهورية جزر القمر، الذى حرص على حضور مباراة منتخب بلاده أمام منتخب مصر، التى انطلقت منذ قليل فى العاصمة مورونى فى الجولة الثانية بتصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.