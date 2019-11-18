شكرا لقرائتكم شوقي غريب لـ"أحمد بلال": مصطفى محمد هيرد عليك جوه الملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المنتخب المصرى



رد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي على الانتقادات التي طالت هدافه في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، وذلك قبل ساعات قليلة من المباراة المرتقبة أمام جنوب أفريقيا في المواجهة التي ستجمعهما بدور نصف نهائي البطولة والمؤهلة لنهائيات أولمبياد طوكيو.

وأكد شوقي غريب في تصريحات خاصة عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، أن الانتقادات التي طالت مصطفي محمد سيكون الرد عليها خلال مباراة الغد، قائلاً: "رد اللاعب سيكون في الملعب ولا حاجة للتأكيد على قدرات مصطفى محمد خاصة وأنه هداف البطولة وأفضل لاعب في الدور الأول.

المنتخب المصرى



ويستعد المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق لخوض مباراته المرتقبة أمام جنوب أفريقيا والتي يستضيفها ملعب استاد القاهرة الدولي

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وقال غريب تعليقاً على الانتقادات التي تحدث عنها أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق والتي حملت تقليلاً من إمكانات أسامة محمد في تصريحات تلفزيونية بالأمس أنه يثق في مصطفى محمد ويراه مستقبل الكرة المصرية في مركز المهاجم، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها نفس الشخص "بلال" بالهجوم على الفراعنة.

المنتخب المصرى



وأوضح غريب أن اللاعب لن يلتفت لمثل هذه الانتقادات مشدداً على أنه لاعب مهم في تشكيلة الفراعنة خلال فعاليات البطولة ويثق كثيراً في قيادته للفريق للتأهل وبلوغ أولمبياد طوكيو المقبلة.

وأكد أحمد بلال بالأمس أن مصطفى محمد ليس المهاجم القادر على قيادة الفراعنة الكبار في الفترة المقبلة وأنه ليس مؤثراً بالشكل الذي يجعله اللاعب الأفضل في تشكيلة المنتخب الوطني الأولمبي خلال البطولة الحالية وغيرها من التصريحات التي أثارت جدل في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية.