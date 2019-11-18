شكرا لقرائتكم الزمالك يفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين وديًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي نظيره حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على ملعب النادي اليوم.

تقدم كريم بامبو للزمالك في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل أحمد شرويدة للحدود في الدقيقة 24، وسجل عمر السعيد الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 60 من عمر المباراة عن طريق تسديدة على المرمى بعد عرضية للسعيد من المغربي محمد أوناجم، بينما سجل الهدف الثاني لحرس الحدود من ضربة جزاء في الدقيقة 75 عن طريق مصطفى جمال.

وسجل حسين فيصل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 88 بعد انفراد لفيصل بمرمى الحدود، حيث خدع فيها حارس المنافس بمهارة ليضعها في المرمى.