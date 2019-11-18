شكرا لقرائتكم الزمالك يفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين وديًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسجل حسين فيصل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 88 بعد انفراد لفيصل بمرمى الحدود، حيث خدع فيها حارس المنافس بمهارة ليضعها في المرمى.
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