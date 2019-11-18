مباراة مصر تواجه جزر القمر فى تصفيات أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر حاليا مواجهة هامة أمام منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا2021 فى الثالثة عصر وكان قد قرر حكم المباراة إيقاف فعالياتها فى الدقيقة 30 لتناول المياه والعصائر بسبب ارتفاع الرطوبة اتلى تصل إلى 75% . أخرج حكم المباراة بطاقة صفراء لأيمن اشرف فى الدقيقة 28 من المباراة بعدما اعترض لاعب جزر القمر فى منتصف الملعب،وذلك بعدما حصد كهربا البطاقة الصفراء الاول فى الدقيقة 10. Advertisements أعلن حسام البدرى تشكيل المنتخب اليوم أمام جزر القمر كالآتي :محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى الدفاع : محمد هانى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف، أما الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما أفشة وتريزيجيه وأحمد زيزو فى خط الوسط. ويقود الهجوم كهربا. تشهد المباراة حضور جماهيري كبير ويشاهدها أيضا غزالى عثمانى، رئيس جمهورية جزر القمر، الذى حرص على الحضور فى العاصمة مورونى فى الجولة الثانية بتصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون. نجح منتخب جزر القمر فى السيطرة على منتصف الملعب من خلال الربع ساعة الثانية من عمر الشوط الأول للمباراة ، بعد أن أخطا امدافع أحمد حجازى فى كرة فى الدقيقة 17 ليتصدي لها محمد الشناوى وأمسك الكرة على مرتين . وحرص غزالى عثمانى، رئيس جمهورية جزر القمر، على حضور مباراة منتخب بلاده أمام منتخب مصر، التى انطلقت منذ قليل فى العاصمة مورونى فى الجولة الثانية بتصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

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