شكرا لقرائتكم ساوثغيت: تحقيق لقب "اليورو" لا يقل صعوبة عن الفوز بكأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن تغلب المنتخب الإنجليزي على مضيفه منتخب كوسوفو 4 - صفر يوم الأحد ليفوز بصدارة المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، أثنى غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب على لاعبيه وعلى تطور الفريق، لكنه في الوقت نفسه يتوقع عاما صعبا في 2020 .

وقال ساوثغيت إن المنتخب الإنجليزي تطور منذ وصوله إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم 2018 في روسيا، وهي أول بطولة يخوضها الفريق تحت قيادته، لكنه أكد في الوقت نفسه أن المنافسة على التتويج بلقب يورو 2020 سيشكل تحديا هائلا.

وتغلب المنتخب الإنجليزي على كوسوفو برباعية نظيفة ليفوز بصدارة مجموعته ويكون ضمن المصنفين الأوائل في قرعة البطولة الأوروبية التي تسحب في 30 نوفمبر الجاري.

وقال ساوثغيت في تصريحات للصحفيين :يمكنني قول إننا حققنا بالتأكيد تقدما عما كنا عليه في الفترة السابقة لمونديال روسيا وكنا قد قطعنا خطوات كبيرة خلال تلك الفترة.

وأضاف :علينا ضمان الوصول للمستوى المطلوب بحلول الصيف المقبل، ويتحتم علينا التطور بشكل أفضل مما كنا عليه في تلك الفترة (قبل المونديال). فالفوز بالبطولة الأوروبية في الوقت الحالي لا يقل صعوبة عن الفوز بكأس العالم.

وأوضح :جميع المنتخبات التي تأهلت إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم (2018 بروسيا) كانت أوروبية، وستشهد المنافسة أيضا وجود منتخبات إسبانيا وألمانيا والبرتغال. إنها حقا ستكون بطولة عالية المستوى.

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وسجل الأهداف الأربعة في المباراة، هاري وينكس وهاري كين وماركوس راشفورد وماسون ماونت، ليحقق المنتخب الإنجليزي بذلك الانتصار السابع خلال ثماني مباريات في التصفيات.

وسجل القائد كين في جميع مباريات المنتخب الإنجليزي بالتصفيات ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلي 32، بينما سجل المنتخب الإنجليزي إجمالي 37 هدفا في المباريات الثماني، وهو رقم قياسي للمنتخب الإنجليزي في سجل مشاركاته بالتصفيات.

وقال ساوثغيت إن ثقة المنتخب الإنجليزي تظهر بوضوح، خاصة عندما يواجه الفريق أزمة خلال مباراة. وأضاف :أعتقد أن الفريق يتمتع بالثقة، هذا مؤكد، يمكن رصد ذلك. إنه لم يدخل هذه المباريات وهو يعاني من خوف مما قد يحدث، الفريق يتمتع بالثقة في قدرته على التحكم بالمباريات عبر الاستحواذ وإدراك قدرته على تسجيل الأهداف.

ومنذ تتويج إنجلترا بلقب كأس العالم 1966 على أرضها، صعدت إلى المربع الذهبي في نهائيات البطولات الكبيرة أربع مرات فقط، وذلك في نسختي 1968 و1996 من كأس الأمم الأوروبية ونسختي 1990 و2018 من كأس العالم.

وقال ساوثغيت إن الخطوة لمقبلة للمنتخب الإنجليزي تتمثل في استعراض قدرته على الفوز على أقوى المنتخبات في البطولات الكبيرة.

وأضاف :ما لا نعرفه، نظرا لأننا لم نواجه هذه الاختبارات أمام أبرز ثمانية أو عشرة منتخبات، هو كيفية تعاملنا مع هذه اللحظات التي تحمل الكثير من الضغوط.