شكرا لقرائتكم هازارد: لامبارد مؤهل ليصبح أفضل مدرب في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتقد إيدن هازارد أن فرانك لامبارد زميله السابق في تشيلسي يملك القدرات التي تؤهله لأن يصبح واحدا من أفضل المدربين في العالم بعد، بداية واعدة على رأس الجهاز الفني في ستامفورد بريدج.

وغادر هازارد تشيلسي للانضمام إلى العملاق الإسباني ريال مدريد في بداية الموسم قبل قليل من وصول لامبارد لتولي المسؤولية خلفا للمدرب السابق ماوريتسيو ساري.

ونجح لامبارد في إعادة تشيلسي للمسار الصحيح بعد بداية صعبة، وحقق الفريق تحت قيادته ستة انتصارات متتالية في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ليتساوى في النقاط مع ليستر سيتي صاحب المركز الثاني قبل فترة التوقف الدولية.

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وردا على سؤال إذا كان شعر بالدهشة لتأثير لامبارد الفوري على تشيلسي أجاب هازارد: لا لم يحدث هذا على الإطلاق، أعرف فرانك كلاعب وليس كمدرب لكنه شخص رائع. أظهر بالفعل بعد أربعة أشهر فقط أن بمقدوره أن يصبح واحدا من أفضل المدربين في العالم، الأمر الجيد أن الفريق يعتمد على الشبان خاصة من اللاعبين الانجليز الواعدين. إنه أمر طيب لمنتخب إنجلترا وتشيلسي أيضا. تشيلسي محظوظ لوجود هذه المجموعة الشابة والموهوبة.

وتسلم لامبارد مسؤولية فريق يعاني من عقوبة تحرمه من التعاقد مع لاعبين جدد في فترتي انتقال ليمنح الفرصة لمجموعة من اللاعبين الإنجليز الشبان مثل ميسون ماونت وفيكايو توموري وتامي أبراهام الذي يتصدر هدافي تشيلسي في الدوري برصيد عشرة أهداف هذا الموسم.

وأضاف هازارد: لا أدري إن كانت عقوبة حرمان تشيلسي من التعاقدات كانت مفيدة للفريق. ربما لو حصل الفريق على لاعبين أو ثلاثة آخرين لكان في الصدارة.