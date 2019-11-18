شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يتصدر اللاعبين العرب فى تصنيف التنس فما ترتيب البقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البطل المصري محمد صفوت لاعب وادي دجلة للتنس، اللاعبين العرب في التصنيف العالمي الجديد لرابطة محترفي التنس الذي صدر اليوم، وعاد صفوت إلى قائمة التوب 200.

صفوت حصد وصافة بطولة هلسنكي التي أقيمت بفنلندا ليقفز 27 مركزًا ليصبح بالمركز 176 عالميًا ضمن قائمة الـ200، ويضمن بذلك المركز الأول عربيًا، بدلاً من التونسي مالك الجزيري الذي تراجع للمركز 204 عالميًا، والثاني عربيًا.

ترتيب اللاعبين العرب في التصنيف العالمي للتنس جاء كالتالي:

محمد صفوت: 176 عالمياً والأول عربياً

مالك الجزيري: 204 عالمياً ـ الثاني عربياً

إسكندر منصوري: 316 عالمياً ـ الثالث عربياً

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المصري كريم مأمون: 375 عالمياً ـ الخامس عربياً

آدم مندير: 437 عالمياً ـ السادس عربياً

عزيز دوقاز: 447 عالمياً ـ السابع عربياً

المصري يوسف حسام: 524 عالمياً ـ الثامن عربياً

لمين وهاب: 651 عالمياً ـ التاسع عربياً

هادي حبيب: 733 عالمياً ـ العاشر عربياً