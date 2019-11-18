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ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات أمم أفريقيا بعد التعادل مع جزر القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل منتخب مصر تحت قيادة حسام البدرى نزيف النقاط، بالتعادل السلبى مع جزر القمر فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين بالعاصمة مورونى فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

 

وجاء ترتيب المجموعة عقب أول مباراة فى الجولة الثانية بصدارة جزر القمر لها بـ4 نقاط ثم منتخب مصر برصيد نقطتين وكينيا نقطة وحيدة وفى مؤخرة المجموعة منتخب توجو بدون رصيد من النقاط، ومن المنتظر أن يخوض منتخب كينيا مباراته أمام توجو فى السادسة مساءً التى سيتعدل ترتيب المجموعة وفقًا لنتيجتها.

 

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كان منتخب مصر تعادل مع كينيا بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما باستاد "برج العرب" فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 فيما فاز منتخب جزر القمر على توجو فى نفس الجولة بهدف نظيف.

 

 

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