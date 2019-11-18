شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم مباراة الاتحاد السكندرى والمحرق البحرينى فى البطولة العربية 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد العربى لكرة القدم تعديل موعد مباراة نادى الاتحاد السكندرى و نادى الحرق البحرينى و التي كان من المقرر إقامتها يوم 26 نوفمبر القادم في إطار مباريات دور الــ 16 من البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020 " على ملعب إستاد المحرق ، لتقام في موعدها الجديد يوم الأحد القادم الموافق 24 نوفمبر فى تمام الساعة الخامسة و النصف بتوقيت مصر السادسة و النصف بتوقيت البحرين
و تواصل مسئولو الاتحاد العربى مع مسئولى نادى الاتحاد السكندرى من أجل تعديل موعد المباراة " السابق " من أجل إتاحة الفرصة للاعبين الدوليين بنادى المحرق البحرينى الشقيق للأنضمام للمنتخب البحرينى الذى يستعد لخوض بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ 24 بقطر والتي من المقرر أن تنطلق منافساتها 26 نوفمبر الجارى.
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