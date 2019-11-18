شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شوقي غريب يرد على انتقادات أحمد بلال للبلدوزر مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي على الانتقادات التي طالت هدافه في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، وذلك قبل ساعات قليلة من المباراة المرتقبة أمام جنوب أفريقيا في المواجهة التي ستجمعهما بدور نصف نهائي البطولة والمؤهلة لنهائيات أولمبياد طوكيو.

ويستعد المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، لخوض مباراته المرتقبة أمام جنوب أفريقيا والتي يستضيفها ملعب استاد القاهرة الدولي.

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وكان أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق وجه انتقادات لمهاجم مصر الأولمبى مصطفى محمد في تصريحات تليفزيونية بالأمس.

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