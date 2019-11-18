شكرا لقرائتكم خبر عن أف سي مصر يهزم أسوان بهدف نظيف وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق أف سي مصر الفوز على نظيره أسوان بهدف نظيف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين عصر اليوم على ملعب الدفاع الجوي استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري العام يوم السبت المقبل.

سجل مصطفى سلطان هدف المباراة الوحيد، وكان أسوان قد خسر أمام المقاصة بنتيجة 2/0 في أولى وديات أبناء الجنوب بمعسكر القاهرة، فيما تعادل تماسيح النيل بنتيجة 1/1 في اللقاء الودي الثاني أمام الجونة، استعدادًا للمقاولون العرب في الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

وأكد محمود سمكة إداري فريق أسوان أن أبناء الجنوب أنهوا المرحلة الأولى من الإعداد بشكل جيد بعد التعادل مع "تحرير أسوان" وديًا، ويطمح الفريق الأسوانى فى مواجهات أكثر قوة خلال المرحلة الثانية والأخيرة قبل لقاء المقاولون.

ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدوري أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيرًا الفوز على إنبى بهدف نظيف.