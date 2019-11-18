شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح الدورة الأولى للأكاديمية الأفريقية لكرة اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدورة الأولى للأكاديمية الأفريقية لكرة اليد نجاحا مبهرا بمشاركة عدد من المدربين فى الفعاليات التى أقيمت فى قاعات المركز الأوليمبى بالمعادى . وتُعد الدورة أولى فعاليات أنشطة الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد وتتضمن فعاليات الدورة التدريبية لمدربى كرة اليد الأفارقة مجموعة من المحاضرات النظرية والحصص التدريبة العملية لأحدث ما تم التوصل إليه فى مجال تدريب كرة اليد . Advertisements وشهد حفل الختام حضور خالد حمودة مدير الأكاديمية وعضو لجنة المسابقات بالإتحاد الأفريقى و مدحت البلتاجى نائب رئيس الإتحاد الأفريقى للعبة و عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى .

خالد حمودة و مدحت البلتاجى فى الختام

جانب أخر من الختام

ختام دورة الأكاديمية الأفريقية لليد

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