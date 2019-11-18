شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد مباراتين فى تمهيدى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت إدارة المسابقات بـ الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلاً على مواعيد مباراتين من مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر. وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الشرقية بالزقازيق مع الألومنيوم في الثانية إلا ربع باستاد الزقايق الجمعة 22 نوفمبر الحالي بدلاً من يوم السبت 23 نوفمبر. كما قرر إقامة مباراة الجزيرة بمطروح مع السنبلاوين في الثانية إلا ربع بالمدينة الشبابية بأبو قير يوم الخميس 21 نوفمبر بدلاً من الأربعاء 20 نوفمبر

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