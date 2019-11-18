شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الزمالك يؤجل رحيل مصطفى محمد انتظاراً لـ"أولمبياد طوكيو"، الأهلي يجهز كريم نيدفيد بعد إصابة فتحى وديانج.

الزمالك يؤجل رحيل مصطفى محمد انتظاراً لـ"أولمبياد طوكيو"

استقر مسؤولو الزمالك على استمرار مصطفى محمد مهاجم الفريق والمنتخب الأولمبى وعدم الموافقة على أي عرض يقدم له فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الأهلي يجهز كريم نيدفيد بعد إصابة فتحى وديانج

استعلم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، من خالد محمود طبيب الفريق عن المدة التى يحتاجها كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق للتعافى والعودة من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية، تمهيداً للاستعانة بخدماته بشكل تدريجى.

بعثة منتخب مصر تغادر جزر القمر اليوم وتصل القاهرة غداً

تغادر بعثة منتخب مصر لجزر القمر فور انتهاء مواجهة المنتخبين المقرر إقامتها عصر اليوم، وبالتحديد فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقبلة.

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الزمالك يستبعد عودة كاسونجو إلى التدريبات قبل انتقالات يناير

قرر مسؤولو الزمالك، استبعاد مشاركة الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق فى التدريبات الجماعية، انتظاراً لفترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، وذلك بعد فسخ اللاعب لإعارته إلى الوداد المغربى لعدم قيده وعدم حصوله على مستحقاته.

فايلر يتراجع ويُرحّب بضم كهربا للأهلي

شهدت مفاوضات الاهلي مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي أفيس البرتغالي انفراجه واضحة خلال الأيام الماضية بالشكل الذى بات يُقرّب اللاعب الدولي من ارتداء قميص القلعة الحمراء خلال انتقالات يناير الشتوية المقبلة.

حمدى فتحى يخضع لفحوصات طبية فى ألمانيا تحت إشراف ماير

يخضع حمدى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، لفحوصات طبية اليوم فى ألمانيا تحت إشراف هيرنان ماير، الخبير الألمانى المتخصص فى جراحات الركبة، الذى سبق له إجراء جراحة الرباط الصليبى لمروان محسن بعد إصابته مع المنتخب فى أمم أفريقيا 2017بالجابون، وذلك استعدادا لإجراء الجراحة التى تحدد لها غدا الثلاثاء بشكل مبدئى، فى انتظار نتائج فحوصات اليوم لاتخاذ القرار النهائى.

الزمالك يستبعد "قيد" إمام عاشور "إفريقيا" قبل مواجهة مازيمبي

استبعد مسؤولو الزمالك، قيد إمام عاشور صانع ألعاب الفريق الأبيض والمنتخب الأولمبي، في المقعد المتبقي للفريق في قائمته بدوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي، المحدد لها يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري