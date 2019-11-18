شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا بدأ منتخب مصر الشوط الثانى أمام جزر القمر بـ"10 لاعبين"؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر منتخب مصر لبدء الشوط الثانى من مواجهة جزر القمر بـ 10 لاعبين فقط، واستمر الوضع لمدة دقيقتين تقريبًا، وشهدت هجمات مكثفة للفريق المنافس للفراعنة فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبي بينهما.

المنتخب الوطنى بدأ الشوط الثانى أمام جزر القمر بـ10 لاعبين فقط، بعد أن عطل الحكم الرابع نزول حسين الشحات أرض الملعب الذى حل بديلاً لمحمد مجدى أفشة، بسبب إصرار الحكم على قص الشحات لأظافره قبل دخول أرض الملعب.

وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما باستاد "برج العرب" فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 فيما فاز منتخب جزر القمر على توجو فى نفس الجولة بهدف نظيف.

وجاء ترتيب المجموعة عقب أول مباراة فى الجولة الثانية بصدارة جزر القمر لها بـ4 نقاط ثم منتخب مصر برصيد نقطتين وكينيا نقطة وحيدة وفى مؤخرة المجموعة منتخب توجو بدون رصيد من النقاط.