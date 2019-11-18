شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة إخلاء جماهير جزر القمر ملعب مواجهة مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما باستاد "برج العرب" فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021، فيما فاز منتخب جزر القمر على توجو فى نفس الجولة بهدف نظيف.
وجاء ترتيب المجموعة عقب أول مباراة فى الجولة الثانية بصدارة جزر القمر لها بـ4 نقاط ثم منتخب مصر برصيد نقطتين وكينيا نقطة وحيدة، وفى مؤخرة المجموعة منتخب توجو بدون رصيد من النقاط.
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