شاهد.. اقتحام الجماهير ملعب مباراة مصر وجزر القمر بعد صافرة النهاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم جمهور جزر القمر ملعب مواجهة مصر بعد نهاية اللقاء الذى أقيم اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى. وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما بإستاد "برج العرب" فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 فيما فاز منتخب جزر القمر على توجو فى نفس الجولة بهدف نظيف. Advertisements وجاء ترتيب المجموعة عقب أول مباراة فى الجولة الثانية بصدارة جزر القمر لها بـ4 نقاط ثم منتخب مصر برصيد نقطتين وكينيا نقطة وحيدة وفى مؤخرة المجموعة منتخب توجو بدون رصيد من النقاط.

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