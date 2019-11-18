شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يسيطر على مباراة مصر وجزر القمر بعد 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 ومازالت النتيجة التعادل السلبى.

بدأ المنتخب الوطنى الأول اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هانى وأحمد حجازى ومحمود علاء وأيمن أشرف فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية فى الوسط، وأمامهما أحمد سيد زيزو وتريزيجيه ومحمد مجدى قفشة، وفى الهجوم محمود كهربا.

شهدت بداية المباراة حماسا من جانب جزر القمر صاحب الأرض، وحاول الفريق الوصول لمرمى محمد الشناوى وبالفعل نجحوا فى ذلك فى الدقيقة 3 من تصويبة تصدى لها الحارس، فى المقابل ظهر المنتخب الوطنا هادئا لإمتصاص حماس أصحاب الأرض.

وفى الدقيقة 9 تحرم العارضة محمود كهربا من تسجيل أول الأهداف للفراعنة، بعدما تلقى تمريرة قصيرة من تريزيجيه سددها بقوة إلا أن العارضة تتصدى لها، وينشط لاعبو جزر القمر وفى الدقيقة 16 يشن الفريق هجمة سريعة من الناحية اليسرى ويسدد تصويبة فى اتجاه مرمى الشناوى الذى تصدى لها ببراعة.

وتفوق لاعبو جزر القمر على منتخب مصر وتحديدا فى منطقة وسط الملعب، ونجحوا فى السيطرة على مجريات اللقاء وسط تراجع الفراعنة..وكاد أصحاب الأرض يسجلون هدف التقدم فى الدقيقة 36 من هجمة متكاملة على مرمى الفراعنة لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوى قبل أن يتلقى تسديدة قوية تمر فوق القائم.

وفى الدقيقة 42 يعود منتخب مصر للظهور من جديد من هجمة مرتدة سريعة، تنتهى عند محمد مجدى أفشة الذى سدد الكرة بسهولة لتصل أحضان حارس جزر القمر، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

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ومع بداية الشوط الثانى، يدفع حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة بالتغيير الأول بنزول حسين الشحات على حساب محمد مجدى أفشة، بينما يشهد الشوط الثانى تكثيف الهجمات من جانب أصحاب الأرض وينجح أحمد حجازى ومحمود علاء فى التصدى لها.

وفى الدقيقة 52 يمنع طارق حامد هدفا محققا فى مرمى الفراعنة، بعدما أطاح بالكرة خارج الملعب بعدما كانت فى طريقها إلى مهاجم جزر القمر أمام مرمى الشناوى.

وتشتعل المباراة فى الدقيقة 56، وشن منتخب مصر غزوة على مرمى جزر القمر تنتهى بتسديدة ضعيفة من كهربا تصل يد حارس أصحاب الأرض، وفى المقابل ينجح محمود علاء فى التصدى لهجمة فردية لمهاجم جزر القمر كاد ينفرد بالشناوى.

وكان المنتخب الأول تعادل مع كينيا بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى بالتصفيات، ليحتل الفراعنة المركز الثالث فى المجموعة بعد جزر القمر وكينيا.