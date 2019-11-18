شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يكتفى بالتعادل السلبى أمام جزر القمر فى مباراة متواضعة فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل منتخب مصر سلبيا مع نظيره جزر القمر فى المباراة التى جرت بينهما اليوم بالعاصمة مورونى فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

بهذه النتيجة حافظ جزر القمر على تصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين فى المركز الثانى مؤقتا منتظرا نتيجة كينيا وتوجو فى السادسة مساء اليوم بنفس المجموعة.

بدأ المنتخب الوطنى الأول اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هانى وأحمد حجازى ومحمود علاء وأيمن أشرف فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية فى الوسط، وأمامهما أحمد سيد زيزو وتريزيجيه ومحمد مجدى قفشة، وفى الهجوم محمود كهربا.

شهدت بداية المباراة حماسا من جانب جزر القمر صاحب الأرض، وحاول الفريق الوصول لمرمى محمد الشناوى وبالفعل نجحوا فى ذلك فى الدقيقة 3 من تصويبة تصدى لها الحارس، فى المقابل ظهر المنتخب الوطنا هادئا لإمتصاص حماس أصحاب الأرض.

وفى الدقيقة 9 تحرم العارضة محمود كهربا من تسجيل أول الأهداف للفراعنة، بعدما تلقى تمريرة قصيرة من تريزيجيه سددها بقوة إلا أن العارضة تتصدى لها، وينشط لاعبو جزر القمر وفى الدقيقة 16 يشن الفريق هجمة سريعة من الناحية اليسرى ويسدد تصويبة فى اتجاه مرمى الشناوى الذى تصدى لها ببراعة.

وتفوق لاعبو جزر القمر على منتخب مصر وتحديدا فى منطقة وسط الملعب، ونجحوا فى السيطرة على مجريات اللقاء وسط تراجع الفراعنة..وكاد أصحاب الأرض يسجلون هدف التقدم فى الدقيقة 36 من هجمة متكاملة على مرمى الفراعنة لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوى قبل أن يتلقى تسديدة قوية تمر فوق القائم.

وفى الدقيقة 42 يعود منتخب مصر للظهور من جديد من هجمة مرتدة سريعة، تنتهى عند محمد مجدى أفشة الذى سدد الكرة بسهولة لتصل أحضان حارس جزر القمر، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

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ومع بداية الشوط الثانى، يدفع حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة بالتغيير الأول بنزول حسين الشحات على حساب محمد مجدى أفشة، بينما يشهد الشوط الثانى تكثيف الهجمات من جانب أصحاب الأرض وينجح أحمد حجازى ومحمود علاء فى التصدى لها.

وفى الدقيقة 52 يمنع طارق حامد هدفا محققا فى مرمى الفراعنة، بعدما أطاح بالكرة خارج الملعب بعدما كانت فى طريقها إلى مهاجم جزر القمر أمام مرمى الشناوى.

وتشتعل المباراة فى الدقيقة 56، وشن منتخب مصر غزوة على مرمى جزر القمر تنتهى بتسديدة ضعيفة من كهربا تصل يد حارس أصحاب الأرض، وفى المقابل ينجح محمود علاء فى التصدى لهجمة فردية لمهاجم جزر القمر كاد ينفرد بالشناوى.

ويهدر محمود تريزيجيه فرصة التسجيل فى الدقيقة 66 بعدما انفرد بمرمى جزر القمر، لكنه يضع الكرة برعونة خارج الملعب ليضيع فرصة التقدم لمنتخب مصر.. فى المقابل يتصدى محمد الشناوى هدف محقق فى الدقيقة 68 بعدما راوغ لاعب جزر القمر أحمد حجازى وسدد الكرة لكن الشناوى يحولها خارج الملعب..ويدفع البدرى بالتغيير الثانى بنزول مروان حمدى فى الهجوم بدلا من أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 75.

ويهدر منتخب مصر أكثر من فرصة فى الدقائق الأخيرة للتسجيل ونفس الأمر لجزر القمر، ويدفع البدرى بعبد الله جمعة بدلا من كهربا لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.

وكان المنتخب الأول تعادل مع كينيا بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى بالتصفيات، ليحتل الفراعنة المركز الثالث فى المجموعة بعد جزر القمر وكينيا.