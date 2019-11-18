فيديو.. حسام البدرى يدفع بـ عبد الله جمعة بدلا من كهربا أمام جزر القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى بعبد الله جمعة بدلا من كهربا فى الدقيقة 90 من عمر المباراة المُقامة بين مصر وجزر القمر حالياً ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، ويستمر التعادل السلبى حتى الآن بين المنتخبين. وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما باستاد "برج العرب" فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 فيما فاز منتخب جزر القمر على توجو فى نفس الجولة بهدف نظيف. Advertisements وجاء ترتيب المجموعة عقب منافسات الجولة الأولى بصدارة جزر القمر لها بـ3 نقاط ثم منتخب مصر وكينيا ولكل منهما نقطة وحيدة وفى مؤخرة المجموعة منتخب توجو بدون رصيد من النقاط.

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