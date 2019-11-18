عمر السعيد يقود هجوم الزمالك فى ودية حرس الحدود وعودة "شيفو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك فى مواجهة حرس الحدود المقامة عصر اليوم الإثنين، على ملعب النادى الأبيض، ضمن استعدادات أبناء ميت عقبة لمواجهة إنبى، يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة السادسة بالدورى الممتاز. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. خط الدفاع: محمد عنتر ومحمود الونش وأحمد زكي ومحمد عبد الشافي. Advertisements خط الوسط: محمد حسن ويوسف أوباما وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا. خط الهجوم: عمر السعيد. وبذلك يعود عبد الشافى للمشاركة مع الأبيض فى الوديات عقب تعافيه من الإصابة بينما أدى ثنائي الزمالك حازم إمام الظهير الأيمن وأشرف بن شرقي لاعب الوسط المهاجم تدريبات تأهيلية قبل مباراة الفريق الأبيض الودية أمام حرس الحدود التي ستقام بعد قليل على ملعب النادي ويعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الخلفية في حين يعاني بن شرقي من إصابة في العضلة الضامة.

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