ماذا بعد جزر القمر؟.. مواعيد مباريات مصر في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
انتهت مباريات منتخب مصر في عام 2019 بإقامة مواجهة جزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، لتغيب فترات التوقف الدولي المحددة ضمن أجندة الاتحاد الدولي "فيفا" حتى حلول شهر مارس القادم.
منتخب مصر تعادل في فترة التوقف الدولي الأخيرة لعام 2019أمام كينيا وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا، في أول تواجد رسمي للفريق تحت قياة حسام البدري المدير الفني.
وسيغيب المنتخب المصري عن الظهور في المباريات، حاله كجميع منتخبات العالم، حتى الأسبوع الأخير من شهر مارس القادم، والذي يتخلله أول توقف دولي في العام الجديد.
التوقف الدولي القادم في القارة الأفريقية ستنطلق خلاله مباريات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، حيث مواجهات الجولة الأولى.
ومن المفترض أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد قرعة التصفيات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتتحدد تصنيفات المنتخبات المكونة للمجموعات العشر.
تصفيات المونديال في أفريقيا سيتم تقسيم منتخباتها إلى أربعة تصنيفات بناء على تصنيف المنتخبات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتتكون كل مجموعة من أربعة منتخبات.
المنتخب المصري يتواجد حاليًا في التصنيف السادس أفريقيًا، وخروجه من العشرة الأوائل يعد مستحيلًا في ظل النظام الجديد لعمل التصنيف قبل إقامة القرعة، لذا فقد ضمن التواجد على رأس أحد المجموعات في التصفيات.
وسيكون المنتخب المصري على موعد مع مباراة ثانية خلال العشرة أيام الأولى في شهر يونيو، والتي تخص الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم أيضًا.
وسيغيب منتخب مصر عن تصفيات المونديال حتى شهر مارس 2021، ليعود لتصفيات أمم أفريقيا بمواجهتي توجو في أغسطس وسبتمبر، ثم مواجهة كينيا في أكتوبر، والانتهاء بلقاء جزر القمر مجددًا في نوفمبر.
وفيما يلي أجندة مباريات منتخب مصر في العام القادم:
1- الفترة من 23 إلى 31 مارس: الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم.
2- الفترة من 1 إلى 9 يونيو: الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم.
3- 31 أغسطس: مواجهة توجو في مصر بتصفيات أمم أفريقيا.
4- 8 سبتمبر: مواجهة توجو خارج الأرض بتصفيات أمم أفريقيا.
5- 5 أكتوبر: مواجهة كينيا خارج الأرض بتصفيات أمم أفريقيا.
6- 9 نوفمبر: مواجهة جزر القمر في مصر بتصفيات أمم أفريقيا.
وتستأنف مباريات تصفيات كأس العالم 2022 بالجولتين الثالثة والرابعة في مارس 2021، ثم الخامسة والسادسة في سبتمبر وأكتوبر 2021، وأخيرًا الدور الثالث بنظام الذهاب والعودة في نوفمبر 2021.
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