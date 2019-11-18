وائل جمعة يضع روشتة الكرة في مصر: عودة الجمهور.. والمنتخب الأوليمبي هو الأساس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

انتقد وائل جمعة المدافع التاريخي المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، أداء المنتخب أمام جزر القمر، بعد التعادل السلبي دون أهداف ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون.

وقال جمعة في تحليله للمباراة عبر قناة بي ان سبورت، إن هناك بعض اللاعبين يقدمون أداءً أقل من المطلوب، ويظلمون أنفسهم.

كما وضع الصخرة حلولاً لأزمة المنتخب في الوقت الراهن، أولها عودة الجمهور: " الجمهور هو عصب الكرة في مصر، هو من يخلق لاعب دولي يتحمل الضغوط ويُقوّم اللاعبين".

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وطالب جمعة بأن يكون المنتخب الأوليمبي هو الأساس في الوقت الراهن، ويتم الاعتماد على لاعبيه، واستثمار نجاحهم، مع بعض التدعيم من لاعبي المنتخب الأول.

وأكمل: "هذه هي جودة اللاعبين المتاحين في مصر، ولا أتخيل أن هؤلاء اللاعبين كانوا أساسيين مع المنتخب الفترة الماضية".

كما انتقد محمود حسن تريزيجية بسبب إهداره انفراد سهل أمام مرمى جزر القمر.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني مؤقتا بمجموعته، خلف جزر القمر متصدرة المجموعة بـ4 نقاط، فيما يلتقي المنتخب الكيني "نقطة وحيدة"، مع توجو بدون نقاط، في وقت لاحق اليوم ضمن نفس الجولة.