بالصور.. بعد تعادل بطعم الفوز أمام مصر.. جماهير جزر القمر تقتحم أرض الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

افتحمت جماهير جزر القمر لأرض ملعب مواجهة منتخب بلادها أمام مصر، بعد التعادل الثمين بدون أهداف، في الجولة الثانية بدور المجموعات لتصفيات أمم أفريقيا.

وأفلت المنتخب الوطني بتعادل سلبي أمام جزر القمر، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، والتي استضافها ملعب مالوزينى بالعاصمة مورونى، ويتسع لحضور 10 آلاف مشجع.

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ورفع منتخب جزر القمر رصيده لـ4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي المنتخب المصري في المركز الثاني بنقطتين.

وبعد صافرة النهاية، نزلت الجماهير لأرض الملعب، لاحتفال مع لاعبين جزر القمر بتحقيق التعادل أمام مصر بدون أهداف، والتقاط بعض الصور التذكارية.

وظلت جماهير جزر القمر في أرض الملعب لعدة دقائق، قبل أن يتدخل رجال الأمن لأخلاء المعب من الجماهير.