بالفيديو.. الشناوي ينقذ مرماه ويحافظ على نظافة شباك مصر أمام جزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أنقذ محمد الشناوي انفرادا أمام مهاجم جزر القمر بكاري، في الدقيقة 68 ليحافظ على نظافة شباكه. وانطلق اللاعب بكاري ليمر من حجازي ويسدد الكرة، ولكن الشناوي أنقذها لتتحول الكرة لركنية. وتشير المباراة للدقيقة 80، ومازال التعادل السلبي يسيطر على المباراة. ويحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز بالمباراة الأولى أمام توجو بهدف نظيف، فيما تعادل المنتخب المصري أمام كينيا بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب.

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