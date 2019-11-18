بالفيديو.. "أظافر الشحات" السبب وراء تأخر نزوله الشوط الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

بدأ المنتخب الشوط الثاني بـ10 لاعبين، بسبب تأخر نزول حسين الشحات.

وطالب الحكم الرابع من الشحات، بقص أظافره قبل نزول الملعب.

وكان مقررًا أن يستبدل حسام البدري المدير الفني للمنتخب، صانع ألعاب الفريق محمد مجدي أفشة، بالشحات، إلا أن الأخير تأخر نزوله ليطلق الحكم صافرة بداية الشوط الثاني.

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ولعب المنتخب الشوط الثاني أول دقيقتين منقوصا بلاعب.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين.

ويحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز بالمباراة الأولى أمام توجو بهدف نظيف، فيما تعادل المنتخب المصري أمام كينيا بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب.