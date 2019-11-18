المنتخب يبدأ الشوط الثاني بـ10 لاعبين بسبب تأخر التبديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
بدأ المنتخب الشوط الثاني بـ10 لاعبين، بسبب خطأ إداري، وتأخر نزول حسين الشحات.
وكان مقررًا أن يستبدل حسام البدري المدير الفني للمنتخب، صانع ألعاب الفريق محمد مجدي أفشة، بالشحات، إلا أن الأخير تأخر نزوله ليطلق الحكم صافرة بداية الشوط الثاني.
ولعب المنتخب الشوط الثاني أول دقيقتين منقوصا بلاعب.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين.
ويحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز بالمباراة الأولى أمام توجو بهدف نظيف، فيما تعادل المنتخب المصري أمام كينيا بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب.
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