منافس الأهلي بدوري الأبطال.. الاتحاد التونسي يخاطب "فيفا" لتمكين النجم من قيد لاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جلبرتو:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن مخاطبته للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل تمكين النجم الساحلي التونسي من فترة استثنائية لتسجيل اللاعبين.

ويستعد النجم الساحلي لملاقاة الأهلي بملعب رادس يوم 29 من نوفمبر ضمن الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي تحدث في وقت سابق عن انتظارهم لفتح باب القيد أملا في تواجد سليماني كوليبالي معهم أمام الأهلي.

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وجاء بيان الاتحاد التونسي على النحو التالي:

على اثر التغيير الاستثنائي الذي قام به الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في فترة تسجيل اللاعبين في المسابقات الأفريقية.

وبناء على طلب تقدم به النجم الرياضي الساحلي إلى الجامعة التونسية لكرة القدم.

قامت الجامعة بمراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قصد تمكينها من تأهيل اللاعبين وذلك بفتح برنامج النظام الالكتروني لتنقلات اللاعبين (TMS) لمدة استثنائية تسمح بطلب وثيقة الانتقال الدولي للاعبين.