"الأقدمية" منحت السولية شارة قيادة منتخب مصر أمام جزر القمر

ارتدى عمرو السولية شارة قيادة منتخب مصر، في مباراة جزر القمر، بالجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون. وحسمت الأقدمية منح السولية شارة القيادة حيث سجل أولى مشاركاته الدولية في ودية المنتخب مع الكونغو الديمقراطية في أغسطس 2010، والتي حسمها الفراعنة بنتيجة 6/3. أما أحمد حجازي الذي يرتدي شارة القيادة ثالثا بعد أحمد فتحي والسولية، فقد سجل أولى مشاركاته الدولية خلال سهر سبتمبر عام 2011 في لقاء سيراليون بتصفيات أمم أفريقيا، حيث خسر الفراعنة 2/1.

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