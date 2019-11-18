منتخب مصر يفلت بإعجوبة من موقعة جزر القمر بتعادل وأداء متواضع

أفلت المنتخب الوطني بإعجوبة من موقعة جزر القمر بتعادل سلبي بالعاصمة موروني في الجولة الثانية لتصفيات المجموعة السابعة المؤهلة لنهائيات أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ارتفع رصيد منتخب مصر إلى نقطتين بينما تتصدر جزر القمر المجموعة برصيد 4 نقاط قبل لقاء كينيا نقطة واحدة - مع توجو بدون رصيد في العاصمة الكينية نيروبي في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

جاء اللقاء لصالح صاحب الأرض وأهدر مهاجمو الأرض عدة فرص سهلة على مدار الشوطين باستثناء تسديدة محمود كهربا بيسراه تصدت لها العارضة في بداية الشوط الأول وانفراد تريزيجيه وإهداره فرصة الترجيح.

وأهدر الفاردو وإبراهيم مادي وبكاري سعيد ويوسف ماتشنجاما عدة فرص على مدار الشوطين بعضها من انفراد، وكالعادة استمر المنتخب في أخطاءه الدفاعية وهجومية ولولا يقظة وتفوق محمد الشناوي على نفسه لخرج المنتخب بخسارة وفضيحة.

الشوط الأول

بدأ اللقاء حذرا من جانب المنتخبين مع سيطرة من لاعبي جزر القمر في مسعى لتسجيل هدف مبكر ونجح إبراهيم مادي وبكاري سعيد وفايق سليماني في تشكيل بعض الخطورة أبعد أحمد حجازي إحداها، ولكنها تكسرت سريعا.

سرعان ما استعاد المنتخب توازنه سريعا، وينطلق تريزيجيه مستغلا كرة طولية خلف دفاعات الجزر ويهدى كهربا هدية يسدد بقوة بيسراه تصطدم الكرة في العارضة وترتد إلى داخل الملعب.

يحصل المنتخب على ضربة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء لخطأ حارس المرمى على حماده في التسديد ولعب الكرة مرتين ولم تستغل وتصدى لها

حائط الصد ويشتت الدفاع ويحاول قفشه ويسدد من خارج المنطقة بضربة رأس بعيدا عن التهديف.

في الدقيقة 18 يخطأ المدافع أحمد حجازي وكاد يسجا الخطير والمتحرك يمينا ويسارا من شبه انفراد ويسدد من زاوية صعبة يبعدها الحارس محمد الشناوي.

يهدأ رتم اللقاء مع سيطرة من جزر القمر اربك الدفاع المصري لتحرك ظهيري الجنب خاصة المزعج بكاري سعيد بجانب الفاردو إبراهيم مادي ويوسف مانشنجاما. .

نحجح بكاري في المرور بسهولة من محمد هاني ويحصل على ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء وترتد من الدفاع ويسدد قوية يوسف ماتشنجاما فوق العارضة.

يوقف الحكم الايفواري بيانفيتو سيكو اللقاء بعد نصف ساعة لمدة 3 دقائق بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وعن سطح البحر.

بعد استئناف اللقاء أهدر لاعبو جزر القمر فرصتين بعد تخطى دفاعات المنتخب المصري بسهولة.. الاولى من الفاردو لفايق سليماني يراوغ من داخل المنطقة، ويسدد قوية ارضية زاحفة دون أى ضغط أو رقابة تمر الكرة بجوار القائم مباشرة.

والثانية لمادي المتحرج يراوغ ويسدد فوق المقص الأيسر للحارس الشناوي.

عاب لاعبو المنتخب التفاهم والإنسجام خاصة في الثلث الأخير وظهرت الفردية في أغلب أدء قفشة وزيزو وتريزيجيه.

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يحتسب الحكم 3 دقائق وقتا بدلا من الضائع لم تسفر

عن جديد حيث ظلت السيطرة للجزر مع محاولات يائسة من لاعبينا دفاعا وهجوما.

الشوط الثاني

يجري حسام البدري تغييرا في بداية الشوط الثاني بنزول حسين الشحات بدلا من محمد مجدي قفشة في محاولة لتنشيط الهجوم ومنطقة المناروات التي أصابها الشلل وغياب التمويل.

استمرت السيطرة للجزر ويبعد محمود علاء عرضية من داخل المنطقة وفي حلق المرمى ،تليها انطلاقة سريعة وقوية من فايز سليماني الى داخل المنطقة ويبعد حجازي بصعوبة.

لم يهدأ المنافس وينطلق الفاردو ويلعب عرضية خطيرة في حلق المرمى ويبعد طارق حامد بصعوبة إلى الركنية ولم تمر دقيقة حتى انطلق نجيم ويحول الكرة من أمامه محمود علاء ويطالب بركلة جزاء.

حاول المتخب وعابه البطء خاصة في الثلث الأخير من ملعب جزر القمر خاصة من كهربا وعمرو السولية وحسين الشحات رغم نزوله في بداية الشوط الثاني .!

آه.. ياتريزيجيه..!

ظهر الإرهاق على أداء لاعبينا ورغم ذلك اتيحت فرصة العمر لتريزيجيه ورفض هدية حسين الشحات في الدقيقة 65 من انفراد كامل ووضع الكرة بجوار القائم.

يكشر منتخب جزر القمر ويتسابق لاعبوه في إهدار الفرص السهلة ويسدد إبراهيم مادي في يد الشناوي تليها عرضية من شاكر الخضير ويبعد دفاع المنتخب بصعوبة.

فرصة بكاري

في الدقيقة 71 يهدر بكاري سعيد بعد انفراد كامل وينقذ محمد الشناوي ببسالة إلى الركنية وسط ذهول الجميع.

يجري البدري تغييره الثاني بنزول مروان حمدي بدلا من أحمد سيد زيزو في المقابل لعب يوسف محمد مكان نور الدين إبراهيم

بعد نزول مروان ينطلق يمينا ويلعب عرضية في حلق المرمى يبعدها دفاع الجزر إلى الركنية.

يخرج كهربا ويلعب مكانه عبد الله جمعة مع الدقيقة الأخيرة ويحتسب الحكم الايفواري خمس دقائق وقتا بدلا من الضائع وتستمر السيطرة لجزر القمر ويسدد البديل يوسف بن جلود ضعيفة داخل المنطقة ويشتت الدفاع المصري.