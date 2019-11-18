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محمد الشناوي يتألق وينقذ مرمى الفراعنة من هدف محقق لـ جزر القمر

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تألق محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول، أثناء مباراة الفراعنة امام نظيره جزر القمر، وذلك في المباراة التي تقام بينهما حاليًا ضمن الجولة الثانية

بتصفيات افريقيا.

وتصدى الشناوي لفرصة هدف محقق في الدقيقة 69 لصالح منتخب جزر القمر، وذلك بعد أن رواغ مهاجم

الأخير أحمد حجازي مدافع الفراعنة ثم أتبعها بتسديدة قوية أنقذها ببراعة محمد  الشناوي محافظًا على نظافة شباكه حتى الأن.

جدير بالذكر أن التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة منتخب مصر  مع نظيره جزر القمر بالتصفيات الإفريقية.

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