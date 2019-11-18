جمال الشريف : قرار حكم مباراة مصر في واقعة حارس مرمى جزر القمر كان صحيحا

أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف، أن قرار حكم مباراة منتخب مصر مع نظيره جزر القمر، بشأن احتساب خطأ على حارس مرمى الأخير داخل منطقة الجزاء كان قرارًا صحيحًا.
وكان حكم المباراة احتسب خطأ لصالح منتخبجزر القمر، قام بتنفيذه حارس مرمى الفريق، لكن أخطأ وسددالكرة على مرتين ليحتسب حكم المباراة خطأ داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب الفراعنة، في واقعة تحكيمية غريبة.
وقال الشريف أثناء استضافته بقنوات بي غن سبورتس، إن قرار حكم المباراة كان صحيحًا باحتسابه خطأ على حارس مرمى جزر القمر لتسديده الكرة على مرتين مخالفا لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.
جدير بالذكر أن الشوط الأول بين منتخبي مصر وجزر القمر انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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