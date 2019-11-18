شوط أول سلبي بين منتخب مصر وجزر القمر.. والعارضة تتصدى لصاروخ"كهربا"

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بين المنتخب الوطني ونظيره جزر القمر بالعاصمة موروني في الجولة الثانية لتصفيات المجموعة السابعة المؤهلة لنهائيات افريقيا 2021 بالكاميرون .

جاء الشوط لصالح صاحب الأرض واهدر مهاجمو عدة فرص سهلة بإستثناء تسديدة محمود كهربا بيسراه تصدت لها العارضة في بداية الشوط.

يذكر ان جزر القمر تتصدر المجموعة قبل اللقاء برصيد 3 نقاط ولكل من مصر وكينيا نقطة واحدة وتوجو بدون رصيد.

الشوط الاول

بدأ اللقاء حذرا من جانب المنتخبين مع سيطرة من لاعبي جزر القمر في مسعى لتسجيل هدف مبكر ونجح ابراهيم مادي وبكاري سعيد وفايق سليماني في تشكيل بعض الخطورة ابعد احمد حجازي احداها،ولكنها تكسرت سريعا.

سرعان ماأستعاد المنتخب توازنه سريعا ،وينطلق تريزيجيه مستغلا

كرة طولية خلف دفاعات الجزر ويهدى كهربا هديه يسدد بقوة بيسراه تصطدم الكرة في العارضة وترتد الى داخل الملعب.

يحصل المنتخب على ضربة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء لخطأ حارس المرمى على حماده في التسديد ولعب الكرة مرتين ولم تستغل وتصدى لها حائط الصد ويشتت الدفاع ويحاول قفشه ويسدد من خارج المنطقة بضربة رأس بعيدا عن التهديف.

في الدقيقة 18 يخطأ المدافع احمد حجازي وكاد يسجا الخطير والمتحرك يمينا ويسارا من شبه انفراد ويسدد من زاوية صعبة يبعدها الحارس محمد الشناوي.

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يهدأ رتم اللقاء مع سيطرة من جزر القمر اربك الدفاع المصري لتحرك

ظهيري الجنب خاصة المزعج بكاري سعيد بجانب الفاردو ابراهيم مادي ويوسف مانشنجاما. .

نحجح بكاري في المرور بسهولة من محمد هاني ويحصل على ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء وترتد من الدفاع ويسدد قوية يوسف ماتشنجاما فوق العارضة.

يوقف الحكم الايفواري بيانفيتو سيكو اللقاء بعد نصف ساعة لمدة 3 دقائق بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وعن سطح البحر.

بعد استئناف اللقاء اهدر لاعبو جزر القمر فرصتين بعد تخطى دفاعات المنتخب المصري بسهولة.. الاولى من الفاردو لفايق سليماني يراوغ من داخل المنطقة، ويسدد قوية ارضية زاحفة دون اى ضغط او رقابة تمر الكرة بجوار القائم مباشرة،

والثانية لمادي المتحرج يراوغ ويسدد فوق المقص الأيسر للحارس الشناوي.

عاب لاعبو المنتخب التفاهم والإنسجام خاصة في الثلث الأخير وظهرت الفردية في اغلب أدء قفشة وزيزو وتريزيجيه

يحتسب الحكم 3 دقائق وقتا بدلا من الضائع لم تسفر عن جديد حيث ظلت السيطرة للجزر مع محاولات يائسة من لاعبينا دفاعا وهجوما.