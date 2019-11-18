أعلن الصربي ميتشو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الزمالك في ودية حرس الحدود المقررة إقامتها اليوم بملعب النادي. وجاء التشكيل كما يلي: حراسة المرمى : محمد أبوجبل. خط الدفع : محمد عنتر ومحمود الونش وأحمد زكي ومحمد عبد الشافي. Advertisements خط الوسط : محمد حسن ويوسف أوباما وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا. بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا. خط الهجوم : عمر السعيد. جدير بالذكر أن الزمالك يحتل وصافة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يحتل حرس الحدود المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يعلن تشكيل الزمالك في ودية حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.