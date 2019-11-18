أحمد الجندي يتصدر التصنيف العالمي لشباب الخماسي الحديث

تصدر أحمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث التصنيف العالمي للشباب الذي أصدره الاتحاد الدولي ، وجاء في المركز الأول برصيد 186 نقطة متقدماً علي المجري بيندس كاردوس ب142 نقطة ، وجاء ثالثاً البولندي لوكاس جوتراسكي برصيد 141 نقطة وجاء رابعا جين باستي الفرنسي ب134 نقطة . ب142 نقطة ، وجاء ثالثاً البولندي لوكاس جوتراسكي برصيد 141 نقطة وجاء رابعا جين باستي الفرنسي ب134 نقطة . وجاء أحمد الجندي في المركز الثامن في التصنيف العالمي للكبار المؤهل الي أوليمبياد طوكيو والذي يتأهل منه أول 6 الى طوكيو ، والجدير بالذكر أن الجندي يستعد للمشاركة في كأس العالم بالقاهرة أواخر فبراير مطلع العام القادم .

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