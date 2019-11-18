فيديو.. كهربا يهدر أخطر فرص منتخب مصر أمام جزر القمر

أهدر محمود كهربا مهاجم منتخب مصر فرصة خطيرة لصالح الفراعنة، امام منتخب جزر القمر، وذلك في المباراة التي تقام بينهما على ملعب مالوزيني بعاصمة جزر القمر موروني، ضمن الجولة الثانية بتصفيات أمم إفريقيا. ضمن الجولة الثانية بتصفيات أمم إفريقيا. بدأت فرصة منتخب مصر حينما مرر محمود تريزيجيه الكرة إلى زميله محمود كهربا داخل منطقة الجزاء، ليسددها صاروخية اصطدمت بالعارضة لتضيع أخطر فرص المباراة على الفراعنة، قبل أن يتدخل كهربا بشكل عنيف في وجه مدافع جزر القمر ليسقط أرضا وينزل الجهاز الطبي للاطمئنان عليه. داخل منطقة الجزاء، ليسددها صاروخية اصطدمت بالعارضة لتضيع أخطر فرص المباراة على الفراعنة، قبل أن يتدخل كهربا بشكل عنيف في وجه مدافع جزر القمر ليسقط أرضا وينزل الجهاز الطبي للاطمئنان عليه. شاهد فرصة منتخب مصر

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