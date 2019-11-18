30 دقيقة.. التعادل يسيطر على مباراة مصر وجزر القمر

سيطر التعادل السلبي على مباراة مصر وجزر القمر بعد مرور 30 دقيقة والتي تقام في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون .

حاول منتخب مصر الوصول إلى مرمى منتخب

جزر القمر في أكثر من فرصة كانت اخطرها عن طريق اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مع بداية الشوط الاول بعدما سدد كرة قوية اصطدمت في العارضة .

جاءت الـ 30 دقيقة الأولى متوسطة المستوى من الطرفين ولم تشهد اي خطورة من أصحاب الأرض على الفراعنة رغبة الاستحواذ على الكرة بشكل كبير وكثرة تمريرات الفريق .

ويحتاج منتخب مصر للفوز في المباراة بعد التعادل في مباراة الجولة الأولى مع منتخب كينيا في القاهرة بهدف لكل منهما سجله اللاعب محمود كهربا.