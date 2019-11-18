شاهد.. لقطة تحكيمية غريبة في مباراة مصر وجزر القمر بتصفيات أفريقيا

شهدت مباراة منتخب مصر مع نظيره جزر القمر، حالة تحكيمية غير معتادة، بعد أن احتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء لصالح الفراعنة بعد خطأ من حارس منتخب جزر القمر.
وكان حكم المباراة احتسب خطأ لصالح منتخب جزر القمر، ليقوم بتنفيذه حارس مرماه، لكنه نفذ الكرة على مرتين، الأمر الذي يعتبر خطأ في قوانين كرة القدم، ليتخذ علىإثره حكم المباراة خطأ لصالح منتخب مصر داخل منطقة جزاء الخصم.
جدير بالذكر أن منتخب مصر متعادل سلبيًا مع جزر القمر في المباراة التي تقام بينهما على ملعب مالوزيني بعاصمة جزر القمر موروني، ضمن الجولة الثانية بتصفيات أمم إفريقيا.
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