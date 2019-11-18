رياضة | تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو تشكيل الابيض لمباراة حرس الحدود الودية، المقرر إقامتها على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : محمد أبوجبل.

Advertisements

خط الدفاع : محمد عنتر ومحمود الونش وأحمد زكي ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد حسن ويوسف أوباما وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا.

خط الهجوم : عمر السعيد.

وتاتي مباراة الزمالك أمام حرس الحدود ضمن مجموعة من المواجهات الودية التي يخوضها الابيض، على هامش فترة التوقف الدولي الحالية.